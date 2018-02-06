Denizlispor'da Erginer gitti
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 önemli maçını kaybederek düşme hattında kalan Denizlispor'da yönetim, Eskişehirspor mücadelesi sonrası taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Reha Erginer'le yollarını ayırdı.
Camiada büyük tepki alan Eskişehirspor yenilgisi sonrası toplantı yapan yeşil-siyahlılar, Reha Erginer'in gönderilmesi yönünde karar aldı. Erginer ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, tazminatta anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.
Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, "Reha Erginer'e ve yardımcı hocalarımıza göreve geldikleri günden bu yana Denizlispor'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:06
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 11
Yorum
mehmet iki tane top tutamayan ön libero koy sahaya sonrada tudoru suçla .ndyaye satıyosun önlem al yerine ,sol bek sağ bek ikiside kısa
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FED Kupası yarın başlıyor
Toplam 1
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seda letonya hepnizi gecer
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Karabükspor 11 maç sonra kazandı!
Toplam 1
Yorum
sivaslı58 O halde sizi cepheye alalım!
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