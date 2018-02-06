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    06 Şubat 2018, Salı
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    Denizlispor'da Erginer gitti

    Denizlispor'da Erginer gitti

    Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 önemli maçını kaybederek düşme hattında kalan Denizlispor'da yönetim, mücadelesi sonrası taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör 'le yollarını ayırdı.

    Camiada büyük tepki alan yenilgisi sonrası toplantı yapan yeşil-siyahlılar, 'in gönderilmesi yönünde karar aldı. Erginer ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, tazminatta anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

    Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, "'e ve yardımcı hocalarımıza göreve geldikleri günden bu yana Denizlispor'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:06
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