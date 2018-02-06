Denizlispor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Reha Erginer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Erginer ve ekibine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki mesleki yaşantılarında başarılar dilendi.

Sezona teknik direktör Yusuf Şimşek'le başlayan Denizlispor'da, daha sonra göreve Reha Erginer getirilmişti.