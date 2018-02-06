Denizlispor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı
Denizlispor'da teknik direktör Reha Erginer'in görevine son verildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Reha Erginer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Erginer ve ekibine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki mesleki yaşantılarında başarılar dilendi.
Sezona teknik direktör Yusuf Şimşek'le başlayan Denizlispor'da, daha sonra göreve Reha Erginer getirilmişti.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:46
-
PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
-
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
Denizlispor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.