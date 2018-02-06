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    06 Şubat 2018, Salı
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    Demir’de bıraktı

    Demir’de Beyazıt bıraktı
    'da, Timuçin istifa etti. Son olarak maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarların istifaya çağırdığı Beyazıt, dün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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