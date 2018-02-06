Boluspor'da Manisaspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan Bolu ekibi, istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Teknik direktör Karafırtınalar'ın antrenman öncesinde bazı futbolcularla birebir konuştuğu da görüldü.