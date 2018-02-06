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    06 Şubat 2018, Salı
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    'da Manisaspor maçı hazırlıkları

    Boluspor'da Manisaspor maçı hazırlıkları

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan Bolu ekibi, istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

    Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Teknik direktör Karafırtınalar'ın antrenman öncesinde bazı futbolcularla birebir konuştuğu da görüldü.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:54
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