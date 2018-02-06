Boluspor'da Manisaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan Bolu ekibi, istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Teknik direktör Karafırtınalar'ın antrenman öncesinde bazı futbolcularla birebir konuştuğu da görüldü.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:54
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başarısızlık bu kayıkcı kavgalarının nedeni, başarısızlığı sanki ilkkez hakemler hata yapmış ve sadece fenere yapmış gibi gösterip, türübünlerin tepkisin
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