Ankara’nın gücü yerinde

DEVREYE mağlubiyetle girmesinin ardından ikinci yarının başıyla kötü gidişatı sürdürüp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, yeniden çıkışa geçeceklerinden emin olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında da aynı periyotta takıldıklarını ve sonrasında galibiyet serisi başlattıklarını hatırlattı.



Panik yapmaya gerek yok

Kartal, "Sezonların ikinci devreleri daha zor geçer. Bu tür düşüşleri her takım yaşayabilir. İlk yarıdaki müthiş çıkışımızı tekrarlayacak gücümüz var. Panik yapmaya gerek yok. Balıkesir maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu taım Süper Lig'e dönecek kalitede" ifadelerini kullandı.



Ligin ilk yarısına da 2 yenilgi, 2 beraberlikle başlayan Ankaragücü, sonraki 12 mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.