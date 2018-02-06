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    06 Şubat 2018, Salı
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    Ankara’nın gücü yerinde

    Ankara’nın gücü yerinde

    4 maçtır kazanamayan A.Gücü’nde , kötü gidişin yakında biteceğini söyleyip “Bu tür düşüşler normal. İlk yarıdaki çıkışımızı tekrarlayacak gücümüz var” dedi

    DEVREYE mağlubiyetle girmesinin ardından ikinci yarının başıyla kötü gidişatı sürdürüp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Ankaragücü'nde İsmail Kartal, yeniden çıkışa geçeceklerinden emin olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında da aynı periyotta takıldıklarını ve sonrasında galibiyet serisi başlattıklarını hatırlattı.

    Panik yapmaya gerek yok
    Kartal, "Sezonların ikinci devreleri daha zor geçer. Bu tür düşüşleri her takım yaşayabilir. İlk yarıdaki müthiş çıkışımızı tekrarlayacak gücümüz var. Panik yapmaya gerek yok. Balıkesir maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu taım 'e dönecek kalitede" ifadelerini kullandı.

    Ligin ilk yarısına da 2 yenilgi, 2 beraberlikle başlayan Ankaragücü, sonraki 12 mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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