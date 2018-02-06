Ankara’nın gücü yerinde
4 maçtır kazanamayan A.Gücü’nde teknik direktör Kartal, kötü gidişin yakında biteceğini söyleyip “Bu tür düşüşler normal. İlk yarıdaki çıkışımızı tekrarlayacak gücümüz var” dedi
DEVREYE mağlubiyetle girmesinin ardından ikinci yarının başıyla kötü gidişatı sürdürüp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, yeniden çıkışa geçeceklerinden emin olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında da aynı periyotta takıldıklarını ve sonrasında galibiyet serisi başlattıklarını hatırlattı.
Panik yapmaya gerek yok
Kartal, "Sezonların ikinci devreleri daha zor geçer. Bu tür düşüşleri her takım yaşayabilir. İlk yarıdaki müthiş çıkışımızı tekrarlayacak gücümüz var. Panik yapmaya gerek yok. Balıkesir maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu taım Süper Lig'e dönecek kalitede" ifadelerini kullandı.
Ligin ilk yarısına da 2 yenilgi, 2 beraberlikle başlayan Ankaragücü, sonraki 12 mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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