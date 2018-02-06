Altınordu'dan süper üçleme

SPOR Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Altınordu, sahasında Balıkesir'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 6'da Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle öne geçti. 10'da ise Barış Alıcı skoru 2-0'a getiren golü attı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı. İkinci devreye hızlı başlayan Balıkesir aradığı golü 64'te Abdülkadir Özgen ile bulsa da puan almaya yetmedi. Balıkesir'in zafer serisi bitti Bu sonuçla rakibiyle puanını eşitleyen Altınordu üst üste 3. galibiyetini alıp 3 basamak birden yükseldi. Balıkesir'in 2 maçlık galibiyet serisi son buldu. Öte yandan iki takım da haftaya dişli ekiplerle karşılaşacak. Altınordu Rize'ye konuk olcak; Bal-Kes ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.



Öz güvenimiz yükseliyor

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir galibiyet alıp yola devam ettikleri için mutlu oldukların söyledi. Usta hoca, "Bu tür zaferlerle öz güvenimiz yükseliyor. Serimizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



ZEYTİN DALI'NA TAM DESTEK

Mehmetçik'in Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna yine büyük destek geldi. Altınordulu futbolcular, seremoniye ellerinde zeytin dalı ile çıktılar. İstiklal Marşı'nı zeytin dalını kalplerine üzerine koyarak okudular.