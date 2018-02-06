Altınordu'dan süper üçleme
Kırmızı-lacivertliler, işi ilk 10 dakikada bitirip üst üste 3. galibiyetini aldı; play-off grubuna 3 basamak yaklaştı
SPOR Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Altınordu, sahasında Balıkesir'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 6'da Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle öne geçti. 10'da ise Barış Alıcı skoru 2-0'a getiren golü attı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı. İkinci devreye hızlı başlayan Balıkesir aradığı golü 64'te Abdülkadir Özgen ile bulsa da puan almaya yetmedi. Balıkesir'in zafer serisi bitti Bu sonuçla rakibiyle puanını eşitleyen Altınordu üst üste 3. galibiyetini alıp 3 basamak birden yükseldi. Balıkesir'in 2 maçlık galibiyet serisi son buldu. Öte yandan iki takım da haftaya dişli ekiplerle karşılaşacak. Altınordu Rize'ye konuk olcak; Bal-Kes ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Öz güvenimiz yükseliyor
Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir galibiyet alıp yola devam ettikleri için mutlu oldukların söyledi. Usta hoca, "Bu tür zaferlerle öz güvenimiz yükseliyor. Serimizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
ZEYTİN DALI'NA TAM DESTEK
Mehmetçik'in Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna yine büyük destek geldi. Altınordulu futbolcular, seremoniye ellerinde zeytin dalı ile çıktılar. İstiklal Marşı'nı zeytin dalını kalplerine üzerine koyarak okudular.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:23
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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