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    06 Şubat 2018, Salı
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    'dan süper start

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'dan süper start

    Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Baltok'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran , ligin ikinci yarısına mükemmel bir başlangıç yaptı.

    Sezonun ilk devresinde ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, bu kez aynı periyotta , Ankaragücü (D) ve 'u mağlup ederek hanesine 9 puan yazdırdı.

    Lider Ümraniyespor, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep'le birlikte ikinci yarıda puan kaybı yaşamayan 4 takımdan biri olan 8'inci sıradaki kırmızı-lacivertliler 29 puana ulaşarak Play-Off potasıyla puanını eşitledi. Ayrıca teknik direktör , çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
    Galibiyet serisini sürdürerek üst sıralarda yer almak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Devre arasında planladığımız gibi ikinci yarıya iyi başladık. Ligin zorluk seviyesi her geçen hafta artıyor. Alt grupla bağımızı iyice kopardık. Artık sezon sonuna kadar Play-Off yarışında olmalıyız. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum. Takımımın neler başarabileceğini biliyorum" diye konuştu.

    Öte yandan 'da kaleci Atilla ile çarpışarak sağ dizinden sakatlanan ve oyunu sedyeyle terk eden Barış'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. , cumartesi günü deplasmanda 'la karşılaşacak.

    ERDOĞAN ŞOV SÜRÜYOR
    Altınordu'nun kanat oyuncusu Erdoğan, ikinci yarıda yakaladığı çıkışı sürdürüyor. ve Ankaragücü galibiyetlerinde 2 asist, 1 gollük performansıyla alkış toplayan gurbetçi futbolcu dün de Baltok karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Bu sezonki 4'üncü golünü kaydederek İzmir ekibinin en önemli kozlarından biri olan Erdoğan, rakip defans oyuncularının korkulu rüyası haline geldi. İzmir ekibinde Balıkesir ağlarını sarsan Barış ise gol sayısını 6'ya çıkardı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:12
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