Adana Demirspor, Mustafa Uğur’u davet etti
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Teknik Direktör Timuçin Bayazıt'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Mustafa Uğur, son olarak Bandırmaspor'da görev yaptı. Uğur, Bandırma ekibinde 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:10
-
Juraj Kucka beklentisi
Toplam 1
Yorum
YUNUS MUHARREM USTA KUCKA KUCKA DEYİNCE KİMİ ALDI Kİ LA BU DEDİYDİM, HAYAL KIRIKLIĞI SATIN ALMIŞ MEĞER..
-
F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 4
Yorum
utanın Akşam trabzonun muhteşem futbolu vardı iki penaltı güme gitti. ses seda yok siz habire MHK ya saldırıyorsunuz.
-
Galatasaray niye kafa golü yiyor?
Toplam 4
Yorum
Aslan DEFANS ADAM PAYLASIMI YAPAMIYOR-KALECI MUSLERA VE ERAY SERT ORTALAR KARSISINDA ELLERI AYAKLARINA DOLANIYOR KARARSIZ KALIYORLAR GOL OLUYOR
Adana Demirspor, Mustafa Uğur’u davet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.