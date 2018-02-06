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    06 Şubat 2018, Salı
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    , ’u davet etti

    Adana Demirspor, Mustafa Uğur’u davet etti

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , Teknik Direktör Timuçin Bayazıt'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdürüyor.

    Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, cuma günü oynanacak olan Gaziantepspor maçından önce bir teknik direktör ile anlaşma yapmak istediklerini belirtti. Gökoğlu, "Bu anlamda eski teknik direktörlerimizden ile telefonda bir görüşmemiz oldu. Mustafa hocamız da Adana'yı çok iyi biliyor kendisi de Adana Demirspor'ludur. Mustafa Uğur hocamızı Adana'ya davet ettik. Yönetim kurulumuz ile hocamızla bir araya geleceğiz" dedi.

    Teknik Direktör Mustafa Uğur, son olarak Bandırmaspor'da görev yaptı. Uğur, Bandırma ekibinde 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:10
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