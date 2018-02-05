Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları
Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı egzersizle tamamladı.
Taner Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantepspor galibiyetiyle moral depoladıklarını söyledi.
Ara transfer döneminin sona ermesinin lehlerine olduğunu kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:
"Gidip gitmemekte kararsız kalan bazı oyuncularımız vardı. Zaten 10 oyuncusunu kaybetmiş bir Manisaspor'un birkaç oyuncusunu daha kaybetmeye tahammülü yoktu. Önümüzde Boluspor maçı var. Daha istekli ve moralli bir Manisaspor olacak. Şu anda herkes bizi düşmüş gibi görüyor ama biz düşmediğimizi görüyoruz. Son maça, son düzlüğe kadar kurtuluş mücadelesini vereceğiz."
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:34
-
Cüneyt Çakır, Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak
Toplam 1
Yorum
emre ay ordan hiç gelme emi
-
Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Fernando Reges'i arıyoruz.Satılan futbolcuyu niye arayalım.Bize pepe gibi kaliteli bir defans, Mario Gomez gibi bir forvet lazım.
-
Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 16
Yorum
Eaglewatch81 Fener kontraatak oynayan takım biz set hücumu yapıyoruz bize gelince balonu patladı lensin
Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.