CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor'da maçı hazırlıkları

    Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

    Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı egzersizle tamamladı.

    Taner Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetiyle moral depoladıklarını söyledi.

    Ara transfer döneminin sona ermesinin lehlerine olduğunu kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

    "Gidip gitmemekte kararsız kalan bazı oyuncularımız vardı. Zaten 10 oyuncusunu kaybetmiş bir Manisaspor'un birkaç oyuncusunu daha kaybetmeye tahammülü yoktu. Önümüzde maçı var. Daha istekli ve moralli bir Manisaspor olacak. Şu anda herkes bizi düşmüş gibi görüyor ama biz düşmediğimizi görüyoruz. Son maça, son düzlüğe kadar kurtuluş mücadelesini vereceğiz."

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN