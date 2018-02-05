Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı egzersizle tamamladı.

Taner Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantepspor galibiyetiyle moral depoladıklarını söyledi.

Ara transfer döneminin sona ermesinin lehlerine olduğunu kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"Gidip gitmemekte kararsız kalan bazı oyuncularımız vardı. Zaten 10 oyuncusunu kaybetmiş bir Manisaspor'un birkaç oyuncusunu daha kaybetmeye tahammülü yoktu. Önümüzde Boluspor maçı var. Daha istekli ve moralli bir Manisaspor olacak. Şu anda herkes bizi düşmüş gibi görüyor ama biz düşmediğimizi görüyoruz. Son maça, son düzlüğe kadar kurtuluş mücadelesini vereceğiz."