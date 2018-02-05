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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Es es'in dönüşü

    Es es'in dönüşü

    Zor günler geçiren , deplasmanında zafere uzandı. Bruno ve Semih’in golleriyle rakibini yıkan ’in öğrencileri, tam 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı

    Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan , ligin 20. haftasını galibiyetle kapadı. Denizlispor'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 2 golle geçti, 3 puanı almasını bildi. Maça hızlı başlayan taraf Es Es'ti. 5. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Bruno Mazenga, topu ağlara yolladı: 0-1. 20'de bu kez sahneye çıktı. savunmasından seken topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

    KAYACAN GEÇİT VERMEDİ
    48'de Kappel sağdan kanattan hızla ilerledi ve ortasını yaptı. Alperen gelişine şutladı. Kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi. 4 hafta sonra galibiyetle tanışan 'in öğrencileri, puanını 21'e çıkarırken, Denizlispor ise 17 puanla düşme potasında kaldı.

    Horoz sıkıntılı
    Mezenga ve Semih dünkü maçta sergiledikleri performansla alkış aldı. Denizlispor ise evinde oynadığı maçta oldukça zor anlar yaşadı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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