Es es'in dönüşü
Zor günler geçiren Eskişehirspor, Denizli deplasmanında zafere uzandı. Bruno ve Semih’in golleriyle rakibini yıkan Yücel İldiz’in öğrencileri, tam 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı
Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan Eskişehirspor, ligin 20. haftasını galibiyetle kapadı. Denizlispor'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 2 golle geçti, 3 puanı almasını bildi. Maça hızlı başlayan taraf Es Es'ti. 5. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Bruno Mazenga, topu ağlara yolladı: 0-1. 20'de bu kez Semih Şentürk sahneye çıktı. Denizli savunmasından seken topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
KAYACAN GEÇİT VERMEDİ
48'de Kappel sağdan kanattan hızla ilerledi ve ortasını yaptı. Alperen gelişine şutladı. Kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi. 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Yücel İldiz'in öğrencileri, puanını 21'e çıkarırken, Denizlispor ise 17 puanla düşme potasında kaldı.
Horoz sıkıntılı
Mezenga ve Semih dünkü maçta sergiledikleri performansla alkış aldı. Denizlispor ise evinde oynadığı maçta oldukça zor anlar yaşadı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Es es'in dönüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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