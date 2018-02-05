Es es'in dönüşü

Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan Eskişehirspor, ligin 20. haftasını galibiyetle kapadı. Denizlispor'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 2 golle geçti, 3 puanı almasını bildi. Maça hızlı başlayan taraf Es Es'ti. 5. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Bruno Mazenga, topu ağlara yolladı: 0-1. 20'de bu kez Semih Şentürk sahneye çıktı. Denizli savunmasından seken topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.



KAYACAN GEÇİT VERMEDİ

48'de Kappel sağdan kanattan hızla ilerledi ve ortasını yaptı. Alperen gelişine şutladı. Kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi. 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Yücel İldiz'in öğrencileri, puanını 21'e çıkarırken, Denizlispor ise 17 puanla düşme potasında kaldı.

Horoz sıkıntılı

Mezenga ve Semih dünkü maçta sergiledikleri performansla alkış aldı. Denizlispor ise evinde oynadığı maçta oldukça zor anlar yaşadı.