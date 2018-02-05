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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Buca'ya bozgunu

    Buca'ya Hatay bozgunu
    GEÇTİĞİMİZ hafta Keçiörengücü'ne karşı aldığı şok yenilgiyle zirve yarışında sıkıntı yaşayan Hatayspor, 'u ağırladı. Henüz 3. dakikada Hamza'yla öne geçen Güney ekibi, ikinci yarıda etkili futboluyla farka koştu. Yılmaz, Selim ve Sinan'la 4-0 kazanarak gövde gösterisi yapan ve puanını 44'e yükselten bordo- beyazlılar yarıştaki iddiasını sürdürdü. Buca ise 17 puanla ateş hattından uzaklaşamadı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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