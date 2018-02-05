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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Böyle olmamalıydı

    Böyle olmamalıydı
    Denizli Reha Erginer, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Erginer, sözlerine şöyle devam etti: "Beraberliği dahi düşünmüyorduk. Sıralama için önemli bir maçtı ve kaybetmemeliydik."
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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