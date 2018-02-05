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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Boğa vurgun yaptı

    Boğa vurgun yaptı

    Zirve mücadelesi veren Giresunspor evinde son dakikada Halil’in attığı golle İstanbulspor’a mağlup oldu. Teknik direktör istifa etti

    1. Lig'in 20. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. 14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı. 51. dakikada Korkishko'nun kaleci Okan'ı geçerek yaptığı vuruşu Oğuzhan çizgiden çıkardı. 90+3. dakikada İstanbulspor'un bulduğu kontra atakta Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1. 31 puanda kalan ev sahibi ekip zirve yarışında yara aldı. Maç sonu Giresunspor'un hocası görevini bıraktığını açıkladı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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