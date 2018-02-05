Ankara’nın gücü yok!
İlk yarıyı lider kapatan Ankaragücü, ikinci devrede düşüşe geçti. Sahasında Elazığ ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında yara almaya devam etti
TFF 1. Lig'de ilk yarının flaş takımı Ankaragücü'ne ikinci devrede bir haller oldu. Sahasında dün Elazığspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Zirveyle arasındaki puan farkı 5'e çıkan Başkent ekibi, son 4 haftada ise yalnızca iki puan aldı.
BİRER PUANLA YETİNDİLER
Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada tehlikeli atak sayısı azdı. 11'de Gençer'in kafa vuruşu az farkla oyun alananı terk etti. 34'te Umut'un kafa vuruşunda kaleci Soner'in müdahalesiyle üst direğe çarpan top kornere çıktı. 79'da Tatos'un şutunu günün yıldızı olan kaleci Korcan kurtardı. Bu sonuçların ardından Ankaragücü puanını 36'ya, Elazığspor ise 27'ye çıkardı.
Rakipler hep yere yatıyor!
ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü İsmail Kartal, 90 dakika sonunda öfkeliydi. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Kartal, "Buraya gelen her takım zaman çalmak için çok fazla yere yatıyor. Hakemlerimizi kendi dilimizin döndüğünce uyarmamıza rağmen maalesef bir önlem alınamıyor. Herkes puan alma derdinde" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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