Ankara’nın gücü yok!

TFF 1. Lig'de ilk yarının flaş takımı Ankaragücü'ne ikinci devrede bir haller oldu. Sahasında dün Elazığspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Zirveyle arasındaki puan farkı 5'e çıkan Başkent ekibi, son 4 haftada ise yalnızca iki puan aldı.



BİRER PUANLA YETİNDİLER

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada tehlikeli atak sayısı azdı. 11'de Gençer'in kafa vuruşu az farkla oyun alananı terk etti. 34'te Umut'un kafa vuruşunda kaleci Soner'in müdahalesiyle üst direğe çarpan top kornere çıktı. 79'da Tatos'un şutunu günün yıldızı olan kaleci Korcan kurtardı. Bu sonuçların ardından Ankaragücü puanını 36'ya, Elazığspor ise 27'ye çıkardı.

Rakipler hep yere yatıyor!

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü İsmail Kartal, 90 dakika sonunda öfkeliydi. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Kartal, "Buraya gelen her takım zaman çalmak için çok fazla yere yatıyor. Hakemlerimizi kendi dilimizin döndüğünce uyarmamıza rağmen maalesef bir önlem alınamıyor. Herkes puan alma derdinde" dedi.