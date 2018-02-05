CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Altınordu’nun rakibi Baltok

    Altınordu’nun rakibi Balıkesir Baltok
    Ligde 20. haftanın kapanış maçı 'de oynanacak. Altınordu, taraftarı önünde Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. beİN Max 1'den yayınlanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Ev sahibinde golcü Fatih Aktay'ın sakatlığı bulunurken, konuk takımda da sakat olan Glumac forma giyemeyecek.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu’nun rakibi Balıkesir Baltok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN