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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ağır yaralı

    Altay ağır yaralı
    BEYAZ Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Şanlıurfaspor, 'ı konuk etti. 30'da kazanılan penaltıyı gole çeviren konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 45'te hakem bu kez ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Hüseyin durumu 1-1 yaptı. 90'da Oğuzhan'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Albayrak, kafa vuruşuyla takımına kritik 3 puanı getirdi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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