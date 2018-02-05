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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Afyon, Oltan'la zirveye kondu

    Afyon, Oltan'la zirveye kondu
    'ta Sivas Belediyespor'u konuk eden Afjet Afyon, güçlü rakibini 4-0 mağlup etti. Zirvedeki Menemen Belediye'nin puan kaybettiği haftada mor-beyazlılarda, 3 gol kaydeden Oltan Karakullukçu maça damga vurdu. 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Afyon, bu galibiyetle puanını 47'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. deplasmanında da 3 puan alamayan Sivas ise zirvenin 6 puan uzağında kaldı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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