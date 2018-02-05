CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    6 bir maçtı

    6 <a href="/index/puanlik?id=5b0dded4-80e7-40ac-9dec-392e6bf2b2aa" class="" rel="tag">puanlık</a> bir maçtı
    Eskişehirspor Yücel İldiz, maçın ardından bir hayli mutluydu. "Daha farklı kazanabilirdik" diyen İldiz, "6 bir maçtı. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 bir maçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN