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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Tartışmasız lider Ümraniye

    Tartışmasız lider Ümraniye

    ekibinin son kurbanı oldu. Bektaş’ın öğrencileri, zirveye iyice kuruldu

    1. Lig lideri Ümraniyespor, rakip tanımıyor... Kırmızı-beyazlıların son kurbanı, bu kez oldu. Taraftarı önünde konuk ettiği rakibini tek golle geçen Bayram Bektaş'ın öğrencileri, en yakın rakibiyle puan farkını 3'e çıkardı. Rakibine karşı büyük üstünlük sağlayan ev sahibi, aradığı golü 76. dakikada buldu. Vasilogiannis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandırdı: 1-0.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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