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    04 Şubat 2018, Pazar
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    istifa etti

    Metin Diyadin istifa etti

    Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü istifa etti.

    Giresunspor'un tecrübeli teknik direktörü , İstanbulspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.

    Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakasında İstanbulspor'a son saniyelerde yediği gölle mağlup olan Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin, sorumluluğu dahilinde gereğini yapacağını söyledi.

    Maçın ardından değerlendirme toplantısında, futbolculara soyunma odasında kararını söylediğini ve başkan ile de bir araya gelerek gereğini yapacağını ifade eden Diyadin, "Ben bir şey üzecek ya da zorlayacak davranış içinde bulunmam kendime yakıştığı yerde noktalarım" dedi.

    Diyadin, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok en yakın maç Bolu maçı. Biz bu senaryoyu birkaç hafta maalesef izledik. Kaçırdığımız pozisyonlardan sonra son dakikada kendi kalemizde gol yedik. Bunun anlamı ise şöyle oluyor bir şeyler olmuyorsa en azından yoksa oyuncularımın istek, arzusu, performansı birlikteliğimiz Allah'a şükür hiç bir sıkıntı yoktu ama doğal olarak bizim mesleğimiz skor almaya yönelikti. Skor alamadığımız zaman bunun birinci derecede sorumluluk duygusu da teknik direktördedir ben de bu anlamda kendi sorumluluğumu her zaman bilirim daha önceki haftalarda da söyledim. Ben bir şey üzecek ya da zorlayacak davranış içinde bulunmam kendime yakıştığı yerde noktalarım" şeklinde konuştu.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:10
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