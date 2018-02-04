Kardeş payı

Son haftaların flaş takımı Çaykur Rizespor, Erzurum deplasmanında bir puanı son dakikada kurtardı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesi nefesleri keserken, 90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi. 11. dakikada Acka'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 14'te Vedat'ın kafa vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde nefesler kesildi. 46'da Bekamanga'nın kafasında top direği sıyırdı. Kamerunlu golcü, 62'de hedefine ulaştı. Erhan'ın ortasına iyi yükselen Bekamenga'nın kafayla topu ağlara yolladı. 90'da Çaykur Rizespor'un yeni transferi Muriç, skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

Galibiyeti kaçırdık

ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, zorlu karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. Skor avantajını koruyamadıklarını belirten Altıparmak, "Özellikle ikinci yarısıda çok iyi oynadık ama fırsatları harcadık. Galibiyeti çok hak ettik. Maçı kazandık dediğimiz dakikalarda ne yazık ki gol yedik. Çok üzüntülüyüz" diye konuştu.



Bir puan sevindirici

SON dakika golüyle sahadan bir puanla ayrılan Çaykur Rizespor'da sevinç vardı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, beraberliğin kendileri adına sevindirici olduğunu belirtip, "Böylesine zorlu bir deplasmanda geriye düşmemize rağmen bir puan çok önemli" açıklamasında bulundu.