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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kardeş payı

    Kardeş payı

    ’i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Dadaşlar 62’de Bekamenga ile öne geçti. ekibi son dakikada Muriç’le beraberliği kurtardı

    Son haftaların flaş takımı Çaykur Rizespor, deplasmanında bir puanı son dakikada kurtardı. 'i hedefleyen iki takımın mücadelesi nefesleri keserken, 90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi. 11. dakikada Acka'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 14'te Vedat'ın kafa vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde nefesler kesildi. 46'da Bekamanga'nın kafasında top direği sıyırdı. Kamerunlu golcü, 62'de hedefine ulaştı. Erhan'ın ortasına iyi yükselen Bekamenga'nın kafayla topu ağlara yolladı. 90'da 'un yeni transferi Muriç, skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

    Galibiyeti kaçırdık
    ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, zorlu karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. Skor avantajını koruyamadıklarını belirten Altıparmak, "Özellikle ikinci yarısıda çok iyi oynadık ama fırsatları harcadık. Galibiyeti çok hak ettik. Maçı kazandık dediğimiz dakikalarda ne yazık ki gol yedik. Çok üzüntülüyüz" diye konuştu.

    Bir puan sevindirici
    golüyle sahadan bir puanla ayrılan 'da sevinç vardı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, beraberliğin kendileri adına sevindirici olduğunu belirtip, "Böylesine zorlu bir deplasmanda geriye düşmemize rağmen bir puan çok önemli" açıklamasında bulundu.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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