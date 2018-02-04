Gazişehir coştu bir kere

Ligin 20. haftasında Boluspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantepspor, sahadan zaferle ayrıldı. Rakibini 2 golle deviren kırmızı- siyahlılar, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 90 dakikaya hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. 15. dakikada Uğur'un ortasına iyi yükselen Gökhan Alsan, kafayla topu ağlara yolladı. Karşılaşma boyunca önemli fırsatlar yakalayan Güneydoğu ekibi, bunları kullanamazken, 85'de bu kez Tugay sahneye çıktı, Gökhan'ın asistinde rakip skoru belirledi: 2-0.



'Daha farklı olabilirdi'

GAZİŞEHİR Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Herkesin elinden geleni fazlasıyla yaptığını belirten Sözeri, "İyi bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz. Futbolcularımız da bu özveriyi sürdürmeli" dedi.



Yarenlerde moraller sıfır

ÜMRANİYE'DEN sonra Gazişehir'e de kaybeden Bolu'da moraller alt-üst... Teknik direktör Sait Karafırtınalar, maça iyi başladıklarını kaydedip, "İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Ancak bu kadar kolay da teslim olmamalıydık. İlerleyen haftalarda bu kayıpları telafi etmek zorundayız" dedi.