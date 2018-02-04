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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Gazişehir coştu bir kere

    Gazişehir coştu bir kere

    Kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde ’a şans tanımadı, 3’te 3 yaptı

    Ligin 20. haftasında 'u konuk eden Gazişehir Gaziantepspor, sahadan zaferle ayrıldı. Rakibini 2 golle deviren kırmızı- siyahlılar, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 90 dakikaya hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. 15. dakikada Uğur'un ortasına iyi yükselen Gökhan Alsan, kafayla topu ağlara yolladı. Karşılaşma boyunca önemli fırsatlar yakalayan Güneydoğu ekibi, bunları kullanamazken, 85'de bu kez Tugay sahneye çıktı, Gökhan'ın asistinde skoru belirledi: 2-0.

    'Daha farklı olabilirdi'
    GAZİŞEHİR Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Herkesin elinden geleni fazlasıyla yaptığını belirten Sözeri, "İyi bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz. Futbolcularımız da bu özveriyi sürdürmeli" dedi.

    Yarenlerde moraller sıfır
    ÜMRANİYE'DEN sonra Gazişehir'e de kaybeden Bolu'da moraller alt-üst... Teknik direktör Sait Karafırtınalar, maça iyi başladıklarını kaydedip, "İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Ancak bu kadar kolay da teslim olmamalıydık. İlerleyen haftalarda bu kayıpları telafi etmek zorundayız" dedi.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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