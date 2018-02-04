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    04 Şubat 2018, Pazar
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    ve yenişemedi

    Adana Demirspor ve Samsunspor yenişemedi

    1. Lig'in 20. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Ahmet Şimşek

    Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, , Atakora, Tambe (Dk. 85 Mendy), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 59 ), , Erhan Kartal, Politylo (Dk. 90+2 Savaş Yılmaz), Atabey Çiçek

    Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, , (Dk. 57 Chibuike), Göksu Türkdoğan, Ahmet Cebe, Angan (Dk. 57 Enes İslam İlkin), , , Ayite (Dk. 85 Oğuz Gürbulak), Samaras

    Goller: Dk. 67 Tambe (), Dk. 77 Çağrı Ortakaya ()

    Sarı kartlar: Dk. 27 Erkam Reşmen, Dk. 34 Kenan Karışık, Dk. 53 Ayite, Dk. 90+2 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 63 Tambe, Dk. 70 Kubilay Sönmez, Dk. 84 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Yılmaz (Adana Demirspor)

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:07
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