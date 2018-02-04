Adana Demirspor ve Samsunspor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Ahmet Şimşek
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora, Tambe (Dk. 85 Mendy), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 59 Aydın Yılmaz), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Politylo (Dk. 90+2 Savaş Yılmaz), Atabey Çiçek
Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık (Dk. 57 Chibuike), Göksu Türkdoğan, Ahmet Cebe, Angan (Dk. 57 Enes İslam İlkin), Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen, Ayite (Dk. 85 Oğuz Gürbulak), Samaras
Goller: Dk. 67 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 77 Çağrı Ortakaya (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Erkam Reşmen, Dk. 34 Kenan Karışık, Dk. 53 Ayite, Dk. 90+2 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 63 Tambe, Dk. 70 Kubilay Sönmez, Dk. 84 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Aydın Yılmaz (Adana Demirspor)
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:07
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
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