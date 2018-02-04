3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti!
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20. hafta maçında Kayseri Erciyesspor ile Van Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 10-2'lik skorla konuk ekip Van Büyükşehir Belediyespor oldu.
Van Büyükşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gökhan Ünal, 19,74 ve 85. dakikada Baran Basut, 22 ve 34. dakikada Tayfun Aydoğan, 32. dakikada Serdar Cansu, 41. dakikada Emrah Tacir, 61. dakikada Haydar Deniz, 64. dakikada Muhammed Serdar Yazıcı kaydetti.
Ev sahibi Kayseri Erciyesspor'un golleri 66. dakikada Selim Başev ve 75. dakikada Furkan Ulus kaydetti.
Bu sonucun ardından henüz puan alamayan Kayseri Erciyesspor yine haftayı son sırada kapattı.
Orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor ise 29 puana ulaştı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:29
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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