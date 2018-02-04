3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20. hafta maçında Kayseri Erciyesspor ile Van Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 10-2'lik skorla konuk ekip Van Büyükşehir Belediyespor oldu.

Van Büyükşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gökhan Ünal, 19,74 ve 85. dakikada Baran Basut, 22 ve 34. dakikada Tayfun Aydoğan, 32. dakikada Serdar Cansu, 41. dakikada Emrah Tacir, 61. dakikada Haydar Deniz, 64. dakikada Muhammed Serdar Yazıcı kaydetti.

Ev sahibi Kayseri Erciyesspor'un golleri 66. dakikada Selim Başev ve 75. dakikada Furkan Ulus kaydetti.

Bu sonucun ardından henüz puan alamayan Kayseri Erciyesspor yine haftayı son sırada kapattı.



Orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor ise 29 puana ulaştı.