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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’den Balkes’e ceza

    PFDK’den Balkes’e ceza
    Balıkesirspor , Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka isim listesinde A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı PFDK tarafından 22.500 TL para cezasına çarptırıldı. ayrıca, Giresunspor idarecisi İbrahim Özkul ve BB Erzurumspor yöneticisi Kadir Ovat'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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