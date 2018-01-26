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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Ozan geldi, Murat gitti

    Ozan geldi, Murat gitti
    TFF 2. Lig 'un lideri Menemen Belediyespor, Çaykur Rizespor'da görev yapan 21 yaşındaki golcü Ozan Papaker'i kiraladı. Sarı-lacivertliler bu transferin ardından Amed'den renklerine bağladığı Murat Yılmaz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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