Oğuzhan Kastamonu’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Giresunspor'un 21 yaşındaki forveti Oğuzhan Öztürk'le anlaşmaya vardı. İlk yarıda yeşil-beyazlı ekipte ligde 1, kupada ise 5 maça çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti.