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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Oğuzhan ’da

    Oğuzhan Kastamonu’da
    TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Giresunspor'un 21 yaşındaki forveti Oğuzhan Öztürk'le anlaşmaya vardı. İlk yarıda yeşil-beyazlı ekipte ligde 1, kupada ise 5 maça çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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