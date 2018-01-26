CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Demir’de işlem tamam

    Demir’de işlem tamam
    Adana Demirspor, TFF 'ye 6 milyon liralık ödemeye gerçekleştirdi ve transfer tahtasını açtı. , Kubilay Sönmez, Serhiy Politylo ve Geirton Marques Aires'in lisans işlemlerini başlatan mavi şimşekler, yeni transferlerini maçında sahaya sürecek. Öte yandan mavi-lacivertlilerin, Fildişili orta saha oyuncusu Issoumaila Lingane ile yollarını ayırdığı belirtildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir’de işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN