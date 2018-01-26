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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Canberk Gakgoş’ta

    Canberk Gakgoş’ta
    LİGİN ilk yarısında Giresunspor forması giyen Canberk Dilaver, Elazığspor'la prensip anlaşmasına vardı. Bonservisi Göztepe'de bulunan 24 yaşındaki sol bekin adı uzun süre eski kulübü 'la anılmıştı. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacak Canberk, ilk yarıda ligde 4 maçta görev yapmıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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