Arslan resmen Karşıyaka’da

Kaf-Kaf ile anlaşmaya varan Cihat Arslan sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Halim Okta ile yollarını ayıran Karşıyaka, teknik direktörlüğe takımın eski çalıştırıcılarından Cihat Arslan'ı getirdi. Yeşil-kırmızılılar ile, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan tecrübeli hoca, "Söz konusu Karşıyaka olunca para konuşmadan geldim. Ortada yangın var ve söndürmek için ben de ateşe atıldım. 2 yıl sonra iş işten geçince, 'Niye en çok ihtiyaç olan zamanda gelmedin' sorusunun cevabını veremezdim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.