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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Arslan resmen ’da

    Arslan resmen Karşıyaka’da

    Kaf-Kaf ile anlaşmaya varan sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

    Halim Okta ile yollarını ayıran Karşıyaka, teknik direktörlüğe takımın eski çalıştırıcılarından Cihat Arslan'ı getirdi. Yeşil-kırmızılılar ile, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan tecrübeli hoca, "Söz konusu Karşıyaka olunca para konuşmadan geldim. Ortada yangın var ve söndürmek için ben de ateşe atıldım. 2 yıl sonra iş işten geçince, 'Niye en çok ihtiyaç olan zamanda gelmedin' sorusunun cevabını veremezdim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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