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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Adana’da zirvesi

    Adana’da transfer zirvesi
    Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren 'da çalışmaları da devam ediyor. Başkan 'le bir toplantı yapacaklarını belirten , "İhtiyacımız olan oyuncuyu veya oyuncularla alakalı bir görüşmemiz olacak. Kesinlikle Adanaspor'un hücum ile orta saha arasında bağlantıyı kuracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu ismin dışında alternetif bir hücum oyuncusu almamız gerekiyor çünkü yabancı kuralında takılıyoruz" diye konuştu
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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