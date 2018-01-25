Üzülmez: Bekle bizi Süper Lig
Manisaspor galibiyetiyle zirveyle arasındaki puan farkını bire indiren Çaykur Rizespor'da söz hocanın... Karadeniz ekibiyle son 3 maçını da kazanan teknik direktör İbrahim Üzülmez, mücadelelerinin en iyi şekilde süreceğini belirtip, "Kimsenin şüphesi olmasın; son maçın son saniyesine kadar herkes elinden geleni yapacak. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Taraftarlarımızın da desteği bize güç katıyor. Bu takımı hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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