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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Üzülmez: Bekle bizi

    Üzülmez: Bekle bizi Süper Lig
    Manisaspor galibiyetiyle zirveyle arasındaki puan farkını bire indiren 'da söz hocanın... ekibiyle son 3 maçını da kazanan teknik direktör İbrahim Üzülmez, mücadelelerinin en iyi şekilde süreceğini belirtip, "Kimsenin şüphesi olmasın; son maçın son saniyesine kadar herkes elinden geleni yapacak. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Taraftarlarımızın da desteği bize güç katıyor. Bu takımı hak ettiği yer olan 'e taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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