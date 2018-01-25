CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

    1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

    Yarın:

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

    27 Ocak Cumartesi:

    13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

    15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük

    15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor: Volkan Bayarslan

    28 Ocak Pazar:

    13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

    13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

    15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

    29 Ocak Pazartesi:

    18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
    Etiketler:
    TFF
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN