TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen
27 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük
15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor: Volkan Bayarslan
28 Ocak Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan
29 Ocak Pazartesi:
18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
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21 günde 6 kritik maç
Toplam 1
Yorum
BJK'li devaminda FB ve Trabzon maçlari var. Bayern dönüs maçi ve çeyrek finali geçersek ZTK yari finaller... ilk yarida kaybolan puanlar aranacak.
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Giuliano Beşiktaş’a da mı yok?
Toplam 1
Yorum
faça onlar da size bilgi vermez fakat bu sizin Fenerbahçe de hiçbir şey şeffaf değil diye bir söylemi dile getirmenizi gerektirmez ve bu hakkı ..
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Mikel sürprizi!
Toplam 4
Yorum
recep arakadas takim maclara forvetsiz cikiyor,umurunda degil,hala defansa yönelik adam pesinde tirsaykut.anadolu takimi seviyesine downgrade oldu
TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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