Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

27 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük

15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor: Volkan Bayarslan

28 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

29 Ocak Pazartesi:

18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka