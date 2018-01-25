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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Serdar, Gazişehir’de
    TFF 1. Lig ekiplerinden , forvet oyuncusu Deliktaş'ı kadrosuna kattı. 2009-2014 yılları arasında Gaziantep ekibinin formasını giyen Serdar ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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