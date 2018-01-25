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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Santos’tan zafer sözü

    Santos’tan zafer sözü
    GİRESUNSPOR deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla 'un galibiyetinde başrolü oynayan 'tan rakiplerine mesaj var. Zirveyle aralarındaki 8 puanlık farkın kapanacağına inandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Bu sezon hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon kapısından döndük ama bu kez taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Taraftarlarımız sezon başından bu yana verdiği güçlü desteğe devam etsin. Sezon sonunda zafer var" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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