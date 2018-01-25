Santos’tan zafer sözü
GİRESUNSPOR deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla Boluspor'un galibiyetinde başrolü oynayan Andre Santos'tan rakiplerine mesaj var. Zirveyle aralarındaki 8 puanlık farkın kapanacağına inandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Bu sezon Süper Lig hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon kapısından döndük ama bu kez taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Taraftarlarımız sezon başından bu yana verdiği güçlü desteğe devam etsin. Sezon sonunda zafer var" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Santos’tan zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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