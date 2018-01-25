CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İşte son dadaş!

    İşte son dadaş!
    HAMZA Younes ile yollarını ayıran , önceki gün büyük ölçüde anlaştığı Christian Bekamenga'ya imza attırıyor. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giydikten sonra Çin'in Liaoning takımına transfer olan Kamerunlu golcünün bugün imza atması bekleniyor. Çin ekibiyle yarım sezonda 8 maça çıkan ve iki kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig forması giydiği dönemde 28 karşılaşmada 14 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcunun hazır olması halinde ligin 19. haftasında eski takımı Balıkesirspor'a karşı oynayabileceği belirtildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte son dadaş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN