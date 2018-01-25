İşte son dadaş!
HAMZA Younes ile yollarını ayıran Erzurumspor, önceki gün büyük ölçüde anlaştığı Christian Bekamenga'ya imza attırıyor. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giydikten sonra Çin'in Liaoning takımına transfer olan Kamerunlu golcünün bugün imza atması bekleniyor. Çin ekibiyle yarım sezonda 8 maça çıkan ve iki kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig forması giydiği dönemde 28 karşılaşmada 14 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcunun hazır olması halinde ligin 19. haftasında eski takımı Balıkesirspor'a karşı oynayabileceği belirtildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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