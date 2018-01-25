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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Giresun'un Emrah aşkı

    Giresun'un Emrah aşkı

    Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan 25 yaşındaki orta sahanın transferinde bir kez daha düğmeye bastı. Yönetimin, sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı bu futbolcu için tüm şartları zorladığı öğrenildi

    TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Boluspor yenilgisiyle başlayan Giresunspor, transferin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Özellikle orta alan ve hücuma takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için bir kez daha düğmeye bastı. Daha önce yapılan görüşmelerde oyuncunun maliyeti nedeniyle transferi askıya alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'la tekrar temaslara başladı.

    HAKAN İMZAYI ATTI
    GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ'ın bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenilirken, yönetimin imzaların atılması için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan Emrah Başsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç oynadı. Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Bu arada Karadeniz temsilcisi, Göztepe'nin 24 yaşındaki orta sahası Hakan Barış'la dün kulüp binasında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    G.SARAY'IN 2015-16 sezonunun ardından Antalyaspor'dan transfer ettiği , geçtiğimiz sezonu iki takımda tamamladı. 25 yaşındaki orta saha, ilk yarıda Çaykur Rizespor forması giyerken, ara transfer döneminde ise Fortuna Sittard'a kiralandı. Emrah, Rize'de 12 maçta 1 gol atarken, Hollanda ekibinde ise 15 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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