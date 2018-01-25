Giresun'un Emrah aşkı
Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan 25 yaşındaki orta sahanın transferinde bir kez daha düğmeye bastı. Yönetimin, sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı bu futbolcu için tüm şartları zorladığı öğrenildi
TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Boluspor yenilgisiyle başlayan Giresunspor, transferin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Özellikle orta alan ve hücuma takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için bir kez daha düğmeye bastı. Daha önce yapılan görüşmelerde oyuncunun maliyeti nedeniyle transferi askıya alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'la tekrar temaslara başladı.
HAKAN İMZAYI ATTI
GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ'ın bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenilirken, yönetimin imzaların atılması için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan Emrah Başsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç oynadı. Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Bu arada Karadeniz temsilcisi, Göztepe'nin 24 yaşındaki orta sahası Hakan Barış'la dün kulüp binasında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
G.SARAY'IN 2015-16 sezonunun ardından Antalyaspor'dan transfer ettiği Emrah Başsan, geçtiğimiz sezonu iki takımda tamamladı. 25 yaşındaki orta saha, ilk yarıda Çaykur Rizespor forması giyerken, ara transfer döneminde ise Fortuna Sittard'a kiralandı. Emrah, Rize'de 12 maçta 1 gol atarken, Hollanda ekibinde ise 15 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
HAKAN İMZAYI ATTI
GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ'ın bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenilirken, yönetimin imzaların atılması için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan Emrah Başsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç oynadı. Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Bu arada Karadeniz temsilcisi, Göztepe'nin 24 yaşındaki orta sahası Hakan Barış'la dün kulüp binasında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
G.SARAY'IN 2015-16 sezonunun ardından Antalyaspor'dan transfer ettiği Emrah Başsan, geçtiğimiz sezonu iki takımda tamamladı. 25 yaşındaki orta saha, ilk yarıda Çaykur Rizespor forması giyerken, ara transfer döneminde ise Fortuna Sittard'a kiralandı. Emrah, Rize'de 12 maçta 1 gol atarken, Hollanda ekibinde ise 15 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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