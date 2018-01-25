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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da sular durulmuyor

    Eskişehirspor’da sular durulmuyor
    SEZON başından bu yana mali kriz yaşayan 'de sular durulmuyor. 'in ayrılmasının ardından yönetim, futbolcuların alacaklarını ödemek için kaynak arayışlarına başladı. Es Es'in, Akaminko'ya 400 bin TL, Hürriyet Güçer'e 300 bin TL, Dorukhan Toköz'e de 170 bin TL ödeme yapması gerektiği öğrenildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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