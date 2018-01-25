Eskişehirspor’da sular durulmuyor
SEZON başından bu yana mali kriz yaşayan Eskişehir'de sular durulmuyor. Erkan Zengin'in ayrılmasının ardından yönetim, futbolcuların alacaklarını ödemek için kaynak arayışlarına başladı. Es Es'in, Akaminko'ya 400 bin TL, Hürriyet Güçer'e 300 bin TL, Dorukhan Toköz'e de 170 bin TL ödeme yapması gerektiği öğrenildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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