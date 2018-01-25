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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Demirspor’dan transfer müjdesi

    Demirspor’dan transfer müjdesi
    Adana Demirspor Timuçin Bayazıt, transfer çalışmalarıyla ilgili net konuştu. Transfer yasağının kalkmasıyla harekete geçeceklerini kaydeden Bayazıt, "Anlaştığımız oyuncular var ve transfere ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar yapacağız. Çünkü lig uzun bir maraton. Güçlenmemiz gerekiyor. Benim de şu an tek bir isteğim var. O da transfer tabelasının açılması" açıklamasında bulundu.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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