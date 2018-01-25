Demirspor’dan transfer müjdesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, transfer çalışmalarıyla ilgili net konuştu. Transfer yasağının kalkmasıyla harekete geçeceklerini kaydeden Bayazıt, "Anlaştığımız oyuncular var ve transfere ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar yapacağız. Çünkü lig uzun bir maraton. Güçlenmemiz gerekiyor. Benim de şu an tek bir isteğim var. O da transfer tabelasının açılması" açıklamasında bulundu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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