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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    A.Gücü’nde isyan

    A.Gücü’nde isyan

    Sarı-lacivertlilerin hocası ateş püskürdü: Kulübün sıkıntısını kullananlar var. ‘Paranızı alamıyorsunuz’ diyerek futbolcularımızın kafalarını karıştırıyorlar

    SEZONUN flaş takımı Ankaragücü'nde dün isyan vardı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, kulübün mali anlamda yaşadığı sıkıntılı fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu ifade edip, "Futbolcularımıza kimlerin teklif yaptığını gerekirse açıklarım. 'Paranı alamıyorsun' diyerek bu çocukların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızdan biri bile parasını alamadığı için federasyona başvurmadı. Böyle karakterli bir futbolcu grubuna sahibiz" dedi. Transfer yasağını kaldıramadıklarını da kaydeden Kartal, "İmkan var da transfer istemiyormuşum gibi bir algı var. Hangi teknik direktör istemez. Ancak imkanlar ortada. Ayrıca transferden önce bu takımın hak edişleri verilmeli" diye konuştu.

    Kongre günü
    ANKARAGÜCÜ'nün 17 Ocak'ta çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan olağan genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak kurul, saat 14.00'te başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in tek aday olduğu genel kurulda, çoğunluk aranmadan seçime gidilecek.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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