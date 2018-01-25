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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    2 döndü, 1 gitti

    2 döndü, 1 gitti
    SAMSUNSPOR'da kulüpten ayrılan ve takım bulamayan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya geri dönerken, Ramazan Övüç'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Mali sıkıntılar nedeniyle 7 futbolcusu serbest kalan kırmızı-beyazlılarda sol bek Ufuk ve ön libero Çağrı şehre gelip yeniden anlaştılar.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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