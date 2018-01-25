2 döndü, 1 gitti
SAMSUNSPOR'da kulüpten ayrılan ve takım bulamayan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya geri dönerken, Ramazan Övüç'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Mali sıkıntılar nedeniyle 7 futbolcusu serbest kalan kırmızı-beyazlılarda sol bek Ufuk ve ön libero Çağrı şehre gelip yeniden anlaştılar.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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