2 döndü, 1 gitti

SAMSUNSPOR'da kulüpten ayrılan ve takım bulamayan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya geri dönerken, Ramazan Övüç'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Mali sıkıntılar nedeniyle 7 futbolcusu serbest kalan kırmızı-beyazlılarda sol bek Ufuk ve ön libero Çağrı şehre gelip yeniden anlaştılar.