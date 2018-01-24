Ç.Rizespor’da yeni transferler tam isabet

TFF 1. Lig'de 2. yarıya Manisa zaferiyle başlayıp üst üste 3. galibiyetini alan Ç.Rize'de Başkan Vekili Hasan Kartal, yenilerin katkısına vurgu yaptı. Kartal, "Muriç 2 gol atarken, Galip ve Koray asistleri ile katkı yaptı" ifadelerini kullandı