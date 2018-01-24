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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ç.Rizespor’da yeni transferler tam isabet

    Ç.Rizespor’da yeni transferler tam isabet
    TFF 1. Lig'de 2. yarıya Manisa zaferiyle başlayıp üst üste 3. galibiyetini alan Ç.Rize'de Başkan Vekili Hasan Kartal, yenilerin katkısına vurgu yaptı. Kartal, "Muriç 2 gol atarken, Galip ve Koray asistleri ile katkı yaptı" ifadelerini kullandı
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    TFF
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