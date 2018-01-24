Bekamenga Dadaş'ta
TFF 1. Lig’de play-off’u hedefleyen Erzurumspor, geçen sezon Balıkesirspor’da 14 gol atan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor Christian Bekamenga’yla el sıkıştı
TFF 1. Lig'in yenisi Erzurumspor, gol yollarında etkisiz kalan takıma santrfor takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Mavi beyazlıların bu doğrultuda, geçen sezon Balıkesirspor formasıyla 28 maçta 14 gol atan Christian Bekamenga'yla görüştüğü ortaya çıktı. Balkes'ten ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi'nde Liaoning'de forma giyen 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 8 maçta 2 gol atarken, aralık ayında takımdan ayrıldı. Erzurumspor kurmaylarının yapılan görüşmeler sonrasında prensipte anlaştığı tecrübeli golcüyü birkaç gün içinde şehre getirip imzaları atacağı öğrenildi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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