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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bekamenga Dadaş'ta

    Bekamenga Dadaş'ta

    TFF 1. Lig’de play-off’u hedefleyen , geçen sezon Balıkesirspor’da 14 gol atan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor ’yla el sıkıştı

    TFF 1. Lig'in yenisi Erzurumspor, gol yollarında etkisiz kalan takıma santrfor takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Mavi beyazlıların bu doğrultuda, geçen sezon Balıkesirspor formasıyla 28 maçta 14 gol atan Christian Bekamenga'yla görüştüğü ortaya çıktı. Balkes'ten ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi'nde Liaoning'de forma giyen 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 8 maçta 2 gol atarken, aralık ayında takımdan ayrıldı. kurmaylarının yapılan görüşmeler sonrasında prensipte anlaştığı tecrübeli golcüyü birkaç gün içinde şehre getirip imzaları atacağı öğrenildi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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