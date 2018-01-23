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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’ya bir şok daha

    Manisa’ya bir şok daha
    Ekonomik sıkıntılarla boğuşup birçok futbolcusunu kaybeden 'da Fahri Akyol da takımdan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen sağ bek, sözleşmesini feshetti. 4 futbolcunun daha isyan bayrağı çektiği ifade edildi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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