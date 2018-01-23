Kaya Tarakçı Rizespor’da
Hakan Barış Giresun'da
Giresunspor, Göztepe'den ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Barış, TFF 1. Lig'de 63, TFF 2. Lig'de 25 maça çıktı. Barış, bu sezon Süper Lig maçlarında ise forma giyemedi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:14
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
Kaya Tarakçı Rizespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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