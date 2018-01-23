CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kaya Tarakçı Rizespor’da

    Kaya Tarakçı Rizespor’da
    Rizespor, ligin ilk yarısında Erzurumspor'da görev yapan kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. ekibinin ilk yarıda kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki eldiven, 11 maçta 990 dakika görev alıp 14 gol yemişti.

    Hakan Barış Giresun'da
    Giresunspor, Göztepe'den ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Barış, TFF 1. Lig'de 63, TFF 2. Lig'de 25 maça çıktı. Barış, bu sezon Süper Lig maçlarında ise forma giyemedi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaya Tarakçı Rizespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN