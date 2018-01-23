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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’den farklı tarife

    Gazişehir’den farklı tarife

    18. haftanın son iki maçından biri olan -Samsunspor mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip oldu: 3-0.

    Maça hızlı başlayan Antep, ilk golünü 28. dakikada penaltıdan Özgür Can Özcan ile buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi, beraberliği arayan rakibi karşısında 83'te Yonathan del Valle'nin golüyle 2-0'ı buldu. Dakikalar 89'u gösterirken, tekrar kazanılan penaltıyı bu kez Webo gole çevirip farkı ilan etti. de 3 hafta kazanmış oldu.

    Sözeri: Çok çalışacağız
    Gazişehir'in hocası , sezonun ikinci devresine galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Farklı zaferin kendileri için önemli bir öz güven olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bunu devam ettirmek için çok çalışacağız" diye konuştu.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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