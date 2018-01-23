Gazişehir’den farklı tarife
18. haftanın son iki maçından biri olan Gazişehir Gaziantep-Samsunspor mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip oldu: 3-0.
Sözeri: Çok çalışacağız
Gazişehir'in hocası Erkan Sözeri, sezonun ikinci devresine galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Farklı zaferin kendileri için önemli bir öz güven olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bunu devam ettirmek için çok çalışacağız" diye konuştu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:13
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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