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    23 Ocak 2018, Salı
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    nihayet

    Denizli nihayet

    1. Lig’de zor günler geçiren Horozlar, konuğu Adanaspor’u Barış ve ’nın (2) goleriyle mağlup edip 6 hafta sonra galibiyet aldı

    TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan Denizlispor, konuğu Adanaspor'dan 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Ege ekibi, daha baskın oynadığı mücadelede ilk golü 45. dakikada Barış Örücü ile buldu. 71'de 'nın sayısıyla farkı 2'ye yükselten Horozlar, 73'te ize Bahattin Köse'nin sayısına engel olamadı. Adanaspor, 75. dakikada Gökhan Süzen'in ikinci sarıdan kırmızı görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kalırken, 2 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Berkan, skoru belirledi: 3-1.

    Adana da 3 hafta sonra
    Denizlispor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltip düşme hattından uzaklaşmak için ümitlenirken, ligde 6 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu. Adana ise 3 hafta sonra yenildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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