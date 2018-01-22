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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan müthiş zafer

    Boluspor’dan müthiş zafer
    SÜPER Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen oldu. Giresunspor'a konuk olan kırmızı- beyazlılar, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Uzun süre golsüz geçilen maçın 90 artı 1. dakikasında Santos, sahneye çıktı. Brezilyalı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bir dakika sonra Melih, bu kez fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 0-2.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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