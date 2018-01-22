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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü liderliği Ümraniye'ye kaptırdı

    Ankaragücü liderliği Ümraniye'ye kaptırdı

    , ikinci devrenin ilk haftasında liderliği Ümraniyespor'a kaptırdı

    TFF 1. Lig'de ikinci devrenin ilk haftası tamamlanırken, Ümraniyespor liderliğe yükseldi.

    Ligde 18. haftanın son maçlarında Denizlispor, 'u 3-1, de Samsunspor'u 3-0 yendi.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dün deplasmanda 0-0 berabere kalan , liderlikten oldu.

    Bu sonuçla puanını 35 yapan başkent ekibi, 14. haftada ele geçirdiği liderliği, Gaziantepspor'u 7-0 mağlup eden Ümraniyespor'a gol averajıyla kaptırdı.

    TFF 1. Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    Adana Demirspor- Baltok: 0-2

    Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-2

    Ümraniyespor-Gaziantepspor: 7-0

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-: 0-0

    -Çaykur Rizespor: 0-3

    Akın Çorap Giresunspor-Boluspor: 0-2

    Altınordu-Elazığspor: 2-1

    Denizlispor-: 3-1

    -Samsunspor: 3-0

    Puan durumu

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. ÜMRANİYESPOR 18 10 5 3 33 17 16 35
    2. MKE ANKARAGÜCÜ 18 10 5 3 26 14 12 35
    3. ÇAYKUR RİZESPOR 18 10 4 4 38 24 14 34
    4. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 18 8 6 4 25 17 8 30
    5. BOLUSPOR 18 8 3 7 23 17 6 27
    6. BALIKESİRSPOR BALTOK 18 8 5 5 34 28 6 26
    7. İSTANBULSPOR 18 7 5 6 20 18 2 26
    8. ADANASPOR 18 7 5 6 21 26 -5 26
    9. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 6 7 5 20 20 0 25
    10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 18 5 8 5 22 15 7 23
    11. ELAZIĞSPOR 18 6 5 7 25 24 1 23
    12. ALTINORDU 18 6 5 7 26 26 0 23
    13. ADANA DEMİRSPOR 18 5 5 8 23 28 -5 20
    14. SAMSUNSPOR 18 4 7 7 16 25 -9 19
    15. ESKİŞEHİRSPOR 18 5 6 7 34 31 3 18
    16. DENİZLİSPOR 18 4 5 9 19 28 -9 17
    17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 18 6 2 10 21 30 -9 11
    18. GAZİANTEPSPOR 18 1 4 13 7 45 -38 4

    Not: Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, 'un ise 9 puanı silindi.

    19. hafta programı

    26 Ocak Cuma:

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

    27 Ocak Cumartesi:

    13.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

    15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)

    15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu (Ankara 19 Mayıs)

    28 Ocak Pazar:

    13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

    13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

    15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep (Gaziantep)

    29 Ocak Pazartesi:

    18.00 İstanbulspor-Denizlispor (Stadı açıklanmadı)

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:46
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