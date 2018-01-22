Ankaragücü liderliği Ümraniye'ye kaptırdı
MKE Ankaragücü, ikinci devrenin ilk haftasında liderliği Ümraniyespor'a kaptırdı
TFF 1. Lig'de ikinci devrenin ilk haftası tamamlanırken, Ümraniyespor liderliğe yükseldi.
Ligde 18. haftanın son maçlarında Denizlispor, Adanaspor'u 3-1, Gazişehir Gaziantep de Samsunspor'u 3-0 yendi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dün deplasmanda 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, liderlikten oldu.
Bu sonuçla puanını 35 yapan başkent ekibi, 14. haftada ele geçirdiği liderliği, Gaziantepspor'u 7-0 mağlup eden Ümraniyespor'a gol averajıyla kaptırdı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: 0-2
Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-2
Ümraniyespor-Gaziantepspor: 7-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor: 0-3
Akın Çorap Giresunspor-Boluspor: 0-2
Altınordu-Elazığspor: 2-1
Denizlispor-Adanaspor: 3-1
Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: 3-0
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|18
|10
|5
|3
|33
|17
|16
|35
|2.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|10
|5
|3
|26
|14
|12
|35
|3.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|10
|4
|4
|38
|24
|14
|34
|4.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|18
|8
|6
|4
|25
|17
|8
|30
|5.
|BOLUSPOR
|18
|8
|3
|7
|23
|17
|6
|27
|6.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|18
|8
|5
|5
|34
|28
|6
|26
|7.
|İSTANBULSPOR
|18
|7
|5
|6
|20
|18
|2
|26
|8.
|ADANASPOR
|18
|7
|5
|6
|21
|26
|-5
|26
|9.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|6
|7
|5
|20
|20
|0
|25
|10.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|18
|5
|8
|5
|22
|15
|7
|23
|11.
|ELAZIĞSPOR
|18
|6
|5
|7
|25
|24
|1
|23
|12.
|ALTINORDU
|18
|6
|5
|7
|26
|26
|0
|23
|13.
|ADANA DEMİRSPOR
|18
|5
|5
|8
|23
|28
|-5
|20
|14.
|SAMSUNSPOR
|18
|4
|7
|7
|16
|25
|-9
|19
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|18
|5
|6
|7
|34
|31
|3
|18
|16.
|DENİZLİSPOR
|18
|4
|5
|9
|19
|28
|-9
|17
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|18
|6
|2
|10
|21
|30
|-9
|11
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|18
|1
|4
|13
|7
|45
|-38
|4
Not: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un ise 9 puanı silindi.
19. hafta programı
26 Ocak Cuma:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
27 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)
15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu (Ankara 19 Mayıs)
28 Ocak Pazar:
13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep (Gaziantep)
29 Ocak Pazartesi:
18.00 İstanbulspor-Denizlispor (Stadı açıklanmadı)
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:46
-
Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
-
Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
-
Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
Ankaragücü liderliği Ümraniye'ye kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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