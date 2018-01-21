Erzurumspor ve Ankaragücü puanları paylaştı
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın 77. dakikasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Hamza Younes'in vuruşunda, Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay gole izin vermedi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Mehmen Emin Tuğral
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Abdulkadir Özdemir), Burhan Eşer, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Scuk, Erhan Çelenk, Nobre (Dk. 72 Younes)
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 79 Ferhat Kiraz), Alihan Kubalas, Kenan Özer (Dk. 90 Yusuf Abdioğlu), Mehmet Sak, Mehmet Umut Nayır (Dk. 89 Kehinde), Arif Morkaya, Mbamba, İlhan Parlak, Gençer Cansev
Sarı kartlar: Dk. 23 Scuk, Dk. 90 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 84 Gençer Cansev, Dk. 90 Ferhat Kiraz (Ankaragücü)
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:04
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 10
Yorum
Ms Vukuat demirel masallah hiç bir olayi kaçirmiyo nerde olay orda vukuat volkan yaw bi dur yerinde yarin senide kapinin onune koyarlar
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Mustafa Cengiz tarih yazdı
Toplam 20
Yorum
austin terimle ne ilgisi var tudor gitmedenmi geldi.tudor gidince kimse gelmesemiydi.
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
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