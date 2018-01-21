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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Erzurumspor ve puanları paylaştı

    Erzurumspor ve Ankaragücü puanları paylaştı

    TFF 1. Lig'in 18. haftasında , ile 0-0 berabere kaldı.

    Maçın 77. dakikasında 'un kazandığı penaltı atışını kullanan Hamza Younes'in vuruşunda, kalecisi gole izin vermedi.

    Stat: Kazım Karabekir

    Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Mehmen Emin Tuğral

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, , Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Abdulkadir Özdemir), , , , Scuk, Erhan Çelenk, Nobre (Dk. 72 Younes)

    Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 79 ), Alihan Kubalas, Kenan Özer (Dk. 90 Yusuf Abdioğlu), Mehmet Sak, Mehmet Umut Nayır (Dk. 89 Kehinde), Arif Morkaya, Mbamba, İlhan Parlak, Gençer Cansev

    Sarı kartlar: Dk. 23 Scuk, Dk. 90 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 84 Gençer Cansev, Dk. 90 Ferhat Kiraz (Ankaragücü)

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:04
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